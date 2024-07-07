بدء التصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية

توجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للتصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية، وفقا لـ«رويترز».

انتخابات التشريعية الفرنسية

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في فرنسا عند الساعة السادسة من صباح اليوم بتوقيت جرينيتش، بعدما أدلى الناخبون في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وجويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ بأصواتهم.

وتستمر عمليات التصويت في المدن الكبرى حتى الساعة السادسة مساءً بتوقيت جرينيتش، وستُصدر حينها التقديرات الأولية للنتائج.

منافسة بين الكتل الثلاثة في الانتخابات التشريعية الفرنسية

وأشارت استطلاعات رأي نُشرت نتائجها يوم الجمعة الماضية، إلى اشتداد المنافسة بين الكتل الثلاث الرئيسة في الانتخابات التشريعية الفرنسية، وهم:

- حزب التجمع الوطني وحلفاؤه في أقصى اليمين.

- تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» في اليسار.

- معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون من يمين الوسط.