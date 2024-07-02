حاخام فرنسا الأكبر يدعو اليهود لمغادرة باريس: «لا يوجد مستقبل لهم»

ألقى الحاخام الأكبر للمعبد اليهودي الكبير في باريس موشيه سيباج، مزيد من الشك على مستقبل اليهود في فرنسا، داعيا الشباب إلى الهجرة خارج فرنسا، بعد نجاح حزب التجمع الوطني اليميني في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية.

لا يوجد مستقبل لليهود في فرنسا

نقلت صحيفة «جيروزالم بوست» الإسرائيلية الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه من الواضح اليوم، لا يوجد مستقبل لليهود في فرنسا، مطالبًا اليهود بمغادرة فرنسا على حد وصفه.

وأوضح «سيباج» أن اليهود في فرنسا كانوا يواجهون أزمة هوية واندماج، بعد أن جاء المهاجرون اليهود بعد الحرب العالمية الثانية إلى فرنسا، وتحملوا إيواء أسرهم في شقق من غرفة واحدة بينما كانوا يستوعبون الثقافة الفرنسية وتعلموا اللغة وروح المجتمع والمطبخ الفرنسي، مشيرًا أنه بعد أجيال، أصبح اليهود الفرنسيون فرنسيين للغاية ويشعرون بأنهم فرنسيون للغاية.

وقال الحاخام، إن المهاجرين من بلدان أخرى جاءوا إلى فرنسا بحثا عن حياة أفضل، لكن بعضهم لم يندمجوا في المجتمع كما اندمج اليهود، وفرنسا مجتمع علماني، حيث لا يرتدي الموظفون في المستشفيات أو في المدارس العامة الملابس الدينية.