«معلومات الوزراء»: ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى 9.7 مليار دولار خلال 3 أشهر

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن أعلى السلع تصديرا خلال الربع الأول 2024، كانت الفواكه والثمار القشرية والحمضيات، نحو 869.7 مليون دولار مقابل نحو 714 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، إذ سجلت نحو 713.7 مليون دولار خلال الربع الأول 2024 مقابل نحو 661.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.

تطور الصادرات السلعية غير البترولية

ونوه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في العدد الثالث عشر من تقرير الصادرات السلعية غير البترولية والذي يتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وتطور الصادرات السلعية غير البترولية، أن هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الأول 2023 – الربع الأول 2024)، وبلغت قيمة العجز التجاري غير البترولي 6.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنًة بنحو 8.3 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 منخفضا بنسبة 22.9% ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعة غير البترولية وانخفاض قيمة الواردات غير البترولية.

ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية

وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت9.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل نحو 8.8 مليارات خلال الربع نفسه من عام 2023 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 10.2%، ووصلت قيمة الواردات غير البترولية 16.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بمعدل انخفاض بلغ نحو 5.8%.

الصين أهم الشركاء التجاريين لمصر

وركز القسم الثاني من التقرير على الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الفترة (الربع الأول 2023 – الربع الأول 2024)، إذ جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 تلتها تركيا بحجم تبادل تجاري بلغ 1.5 مليار دولار.

وأشار التقرير أيضا إلى الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول الإسكوا خلال الفترة (الربع الأول 2023 – الربع الأول 2024)، حيث بلغت قيمة فائض الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول تكتل الإسكوا 2 مليار دولار خلال الربع الأول 2024، مقابل 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مرتفعة بنسبة 81.8%.

وفيما يتعلق بالصادرات غير البترولية المصرية، جاءت السعودية في مقدمة دول التكتل المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الأول 2024 بقيمة 877.9 مليون دولار، تلتها ليبيا بقيمة 471.8 ملايين دولار، فيما جاءت موريتانيا كأقل دول التكتل المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الأول 2024 بقيمة 10.3 ملايين دولار.

السعودية أكبر مستورد للسلع المصرية

وأوضح التقرير قيمة الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى الأسواق خلال الربع الأول 2024، حيث جاءت السعودية كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية بقيمة 877.9 مليون دولار خلال الربع الأول 2024، ما يمثل 9% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها تركيا بقيمة 796.5 مليون دولار وبنسبة 8.2%، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بقيمة 592.4 مليون دولار وبنسبة 6.1%.

زيادة صادرات مصر إلى الولايات المتحدة

وأشار مركز المعلومات إلى أنه من المتوقع زيادة صادرات مصر إلى الولايات المتحدة بقيمة 2.4 مليار دولار، تلتها الإمارات بنحو 1.4 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 1.3 مليار دولار.