5.9 مليار دولار تبادل تجاري.. كيف نمت العلاقات الاقتصادية المصرية التركية

حقق التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضي 2023، نمواً ملحوظاً مقارنة بالعلاقات التجارية والاقتصادية خلال الأعوام السابقة، ومن أبرزها تراجع الميزان التجارين بين الدولتين إلى 7 ملايين دولار خلال العام السابق.

وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، بالأرقام الرسمية التي كشفتها وزارة التجارة والصناعة، كيف حقق التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية التركية نمواً كبيراً خلال عام 2023، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان لمصر، في زيارة لم تتحقق منذ 10 سنوات.

وتُعد تركيا هي أكبر مستقبل للصادرات المصرية في عام 2023، كما أن الاستثمارات التركية في مصر توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، ووصلت هذه الاستثمارات في مصر مع نهاية أبريل من عام 2023 إلى أكثر من 2.5 مليار دولار.

تفاصيل نمو العلاقات الاقتصادية المصرية التركية في 2023

- 2.93 مليار دولار: حجم الصادرات السلعية من مصر إلى تركيا خلال عام 2023، بزيادة نسبتها 28%، مقارنة بعام 2022 الذي حققت خلاله الصادرات السلعية 2.29 مليار دولار.

- 7 ملايين دولار: القيمة التي وصل إليها عجز الميزان التجاري بين مصر وتركيا بعد تراجعه في عام 2023، مقارنة بعام 2022 الذي كان وصل خلاله إلى 1.285 مليار دولار.

- 2.94 مليار دولار: حجم الواردات السلعية من دولة تركيا خلال عام 2023، بنسبة انخفاض وصلت إلى 17.7%، مقارنة بعام 2022 الذي حققت خلاله الواردات السلعية 3.57 مليار دولار.

أبرز الصادرات المصرية إلى تركيا في 2023

- السلع الهندسية.

- المنتجات الكيماوية.

- الأسمدة.

- الغزل والمنسوجات.

- الحاصلات الزراعية.

- الملابس الجاهزة.

- مواد البناء.