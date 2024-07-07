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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع في قطاع غزة

كتب:

هانى حسن
11:20 ص | الأحد 07 يوليو 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع في قطاع غزة.

وأكدت وسائل الإعلام، عن اندلاع حرائق في مناطق مفتوحة بالمستوطنات الشمالية جراء القصف الصاروخي من الجنوب اللبناني، وأن الرشقة الصاروخية الأخيرة التي انطلقت من الجنوب طالت هدفا عسكريا إسرائيليا قرب طبريا في الجليل الأسفل. 

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بقلم هانى حسن