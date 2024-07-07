أحد رجال الشهيد أحمد منسي: لم يترك سلاحه حتى بعد الاستشهاد (فيديو)

أكد الجندي البطل أحمد عزت أحد رجال الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، أنَّ العناصر الإرهابية كنت تركز اهتمامها على رفع علم التنظيم الإرهابي فوق نقطة الارتكاز الأمني، وتصوير العملية الإرهابية.

«حرس سلاح»

وقال الجندي البطل أحمد عزت، في روايته الحقيقة على الأحداث، والتي عُرضت في الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار عام 2020، أنَّ الشهيد أحمد منسي كان قد درب رجاله أكثر من 100 مرة على اتخاذ مواقعهم ودور كلاً منهم حال سماع كلمة «حرس سلاح»، والتي تعني وجود هجوم على نقطة الارتكاز الأمني، موضحًا أن كلاً منهم كان ينام وسلاحه أسفل «المخدة» الخاصة به.

وأضاف «عزت»، أنه فور سماعه كلمة «حرس سلاح»، سمع صوت الرشاش النص بوصة يستهدف العناصر الإرهابية، وبعدها بقليل حدث الانفجار نتيجة السيارة المُفخخة من الناحية الغربية للكمين، ليتم إخلائه من تحت الأنقاض.

محادثات العناصر الإرهابية

وعن أحاديث العناصر الإرهابية مع بعضهم أثناء استهداف نقطة الارتكاز الأمني، قال: «كانوا عايزين يطلعوا يرفعوا العلم بتاعهم فوق الكمين.. وكانوا بينادوا بعض بالأسامي الحركية.. يا أبو كذا.. اطلع خلص على الباقي.. وارفع العلم».

اصطحاب الإرهابيون لكاميرات

وأوضح أنَّ إثنين من العناصر الإرهابية صعدا للدور الثاني من نقطة الارتكاز الأمني، بعد وقوع عدد كبير من الشهداء والمصابين، الأول كان يحمل سلاحًا، والآخر كان يحمل سلاحًا وكاميرا صغيرة، والذي استهدفهم، لتسقط الكاميرا ويجري العنصر الإرهابي.

استشهاد «منسي»

وأضاف الجندي البطل أحمد عزت، أنّهم سمعوا صوت الشهيد أحمد منسي وهو يقول لهم: «اثبتوا يا رجالة.. اثبتوا يا رجالة»، وكان يرفض صعود أحد أعلى الارتكاز الأمني بعد الانفجار، نظرًا لعدم وجود سواتر تحميهم بفعل الموجة الانفجارية، وأنه كان يتصدى للعناصر الإرهابية بمفرده.

وأضاف: «جيت اطلع له تاني.. لقيته استشهد.. بطلقة قناصة والقايش بتاع السلاح في كتفه ومسبش سلاحه.. وضرب طلقة وهو في آخر أنفاسه عشان يحمينا ويواجه العناصر الإرهابية ببسالة».