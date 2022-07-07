المصريون يحتفون بذكرى شهداء كمين البرث: تحملوا ما لا تتحمله المباني

تمر اليوم الذكرى الخامسة لاستشهاد شهداء كمين البرث، بقيادة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، قائد إحدى كتائب قوات الصاعقة في شمال سيناء، وهي الذكرى التي حرص عدد من المواطنين على إحيائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و«تويتر» بهشتاج «شهداء الوطن».

بطولة منقطعة النظير قام بها شهداء كمين البرث في صد العناصر الإرهابية

وتعود الواقعة إلى يوم 7 يوليو 2017، حين استهدف عدد كبير من العناصر الإرهابية الخربة نقطة الارتكاز الأمني الواقعة في نطاق منطقة «البرث»، الواقعة جنوب مدينة رفح المصرية، والتي شهدت بطولة منقطعة النظير قام بها شهداء كمين البرث، حين أصر أبطال نقطة الارتكاز الأمني على مواجهة العناصر الإرهابية، بثبات وجلد كبير، رغم تفجير كمية ضخمة من المتفجرات في مباني الكمين، وتهشمه كاملاً.

ورغم الإصابات التي لحقت بأبطال ارتكاز البرث الأمني، إلا أنهم تسابقوا على حماية الكمين «حتى آخر نفس» لهم، لحماية جثامين الشهداء الأبرار الذين سقطوا جراء هذه العملية الإرهابية الغراء، ولمنع العناصر الإرهابية من تصوير «انتصار زائف» لهم عبر رفع علم إحدى التنظيمات الإرهابية فوق منطقة الكمين.

صمود رجال الشهيد أحمد منسي أدت لإسقاط أكثر من 40 عنصر تكفيري

وأدت بطولة شهداء كمين البرث وزملائهم إلى أسقاط أكثر من 40 عنصر تكفيري من العناصر الإرهابية، وتدمير قرابة 6 سيارات، بينها سيارات مصفحة شديدة التدريع.

ودوَّن أحد رواد موقع «تويتر» في ذكرى شهداء كمين البرث، مرفقاً صورة للمبنى المتهشم بعد التفجير، وصورة لرجاله الأبطال، قائلاً: «رجالاً تحملوا ما لا تتحمله جدران المباني.. ذكرى استشهاد شهداء معركة البرث».

وكتب آخر: «من المؤمنين رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.. رحم الله شهداء الوطن.. وأسكنهم فسيح جناته، ذكرى ملحمة البرث اليوم».