تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية.. تحطم منازل ومنشآت في شمال إسرائيل

أطلق حزب الله أكثر من 40 صاروخا على مستوطنات شمال إسرائيل، تسببت في تحطم وانفجار العديد من المنشآت والمنازل في بعض المناطق الواسعة هناك.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن وسائل إعلام عبرية أن 10 فرق إطفاء و6 طائرات تعمل بمنطقة الجليل الأسفل لإخماد حرائق نتيجة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، ووصف نيتسان بيليج، رئيس المجلس الإقليمي للجليل الأسفل، والعديد من المستوطنين شمالي إسرائيل، استهداف حزب الله بأنه «يوم صعب».

وأعلنت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي أن صافرات الإنذار تدوي بمناطق متفرقة من الجليل الأعلى في الشمال الإسرائيلي، ورشقة صاروخية مكثفة تتجه نحو جبل ميرون، مشيرة إلى أن سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي، شن هجمات بعمق 25 كيلومترًا داخل حدود لبنان ردًا على القصف الصاروخي الذي أطلقه حزب الله تجاه الجليل الأسفل.

المبعوث الأمريكي يواصل جولاته

ويواصل المبعوث الأمريكى للبنان آموس هوكشتاين، جولاته الخارجية من أجل التوصل لاتفاق يكفل وقف إطلاق النار فى الجنوب، خاصةً مع تصاعد التوترات بين الطرفين بعد استهداف إسرائيل لقيادات في حزب الله خلال الأيام الأخيرة.

وتستمر التوترات والصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، رغم المساعي والمحاولات الدولية لتجنب التصعيد الذي يمكن أن يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة.