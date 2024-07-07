أمين «البحوث الإسلامية»: جولة «الطيب» الخارجية تدل على الدور الريادي لمصر والأزهر

قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن جولة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى جنوب شرق أسيا، هي جولة تدل على الدور الريادي والحضاري للدولة المصرية والدور العلمي والتنويري والتثقيفي للأزهر الشريف، مُوضحًا أن الرحلة بدأت بماليزيا وشهدت حفاوة استقبال وتقدير واحترام لمؤسسة الأزهر وشيخ الأزهر والاعتراف بفضل الدولة المصرية.

الأزهر يحافظ على منهج تعليمي

وأشار «عياد»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن القضية التي يتفق عليه الجميع في جولة شيخ الأزهر هو أن المؤسسة حافظت على منهج تعليمي منذ أكثر من 1000 سنة واليوم نرى الاحتفاء العالمي بها، مؤكدًا أن الأزهر كان ومازال قبلة للعلوم والمعارف وأحد أنماط قوة مصر الناعمة.

عدد الطلاب الوافدين للأزهر:

وشدد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، على أن الأزهر يحتضن في مراحل التعليم المختلفة 63 ألفا طالب وطالبة، ما بين تعليمي جامعي وقبل الجامعي، ويوفد هذا العدد من قرابة 140 دولة من دول العالم، مُوضحًا أن مدينة البحوث الإسلامية يُنظر إليها كقبلة للعلم وإعداد الوافدين إليها تربويًا.