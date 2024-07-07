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زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي: على ماكرون الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات التشريعية

كتب:

منى صلاح
10:04 م | الأحد 07 يوليو 2024
الرئيس إيمانويل ماكرون

الرئيس إيمانويل ماكرون

قال زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي جان لوك ميلونشون، إنَّ الرئيس ماكرون تعرض للهزيمة في الانتخابات التشريعية وعليه أن يعترف بذلك.

وتابع «ميلونشون»، في تصريحاته التي نقلتها شاشة «القاهرة الإخبارية»: «على الرئيس ماكرون أن يعترف بهذه الهزيمة وعلى رئيس الوزراء أن يرحل».

وأضاف: «على ماكرون أن يدعو أحزاب اليسار لتشكيل الحكومة».

واستطرد: «تجمعنا جاهز للحكم وجبهتنا السياسية ستنفذ برنامجها بالكامل».

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