 لميس الحديدي عن الانتخابات التشريعية الفرنسية: تقدم اليسار مفاجأة

وصفت الإعلامية لميس الحديدي تقدم اليسار الفرنسي في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بالمفاجأة، وذلك بتصدره للأرقام في الانتخابات التشريعية في جولتها الثانية.

وتابعت عبر برنامجها «كلمة أخيرة» على شاشة ON: «كل التوقعات كانت تتحدث عن فوز اليمين المتطرف، وقلنا أن فوز حزب العمال في بريطانيا بالأمس اتجاه منفرد لكن فرنسا أيضا تعطي درسا جديدا، وتقول إن الفرنسيون اختاروا اليسار عكس كل التوقعات».

وواصلت: «اختاروا اليسار رغم كل التوقعات أن يأتي اليمين أولاً، وأن اليسار في فرنسا له موقف كثيرة داعمة لغزة ومطالبة بوقف إطلاق النار، وهو مؤشر مهم ومرضي في ذات الوقت للجاليات العربية وغير العربية المهاجرة لفرنسا، والتي كانت تخشى اليمين المتطرف الذي كان يلوح بقوانين ضد المهاجرين».