رئيس الوزراء الفرنسي: نحذر من خطر أغلبية مطلقة لأقصى اليسار أو اليمين

حذّر رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل عتال، من خطر أغلبية مطلقة لأقصى اليسار أو أقصى اليمين.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن نتائج الانتخابات تؤكد تجنبنا لخطر الأغلبية المطلقة لأقصى اليسار أو اليمين، وأقصى اليسار حقق نتائج تاريخية وأقول لكل الفرنسيين أحترم خياركم.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي أنه سيتقدم باستقالته صباح الغد للرئيس ماكرون، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.