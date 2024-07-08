10 إمكانيات عليك الانتباه لها عند شراء هاتف ذكي جديد.. «دور على عمر البطارية»

مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، ازداد عدد الهواتف الذكية في السوق، وتنوعت مواصفاتها وإمكانياتها، مما قد يسبب حيرة لمن يريد شراء هاتف ذكي جديد؛ لذا وفي ظل الكم الهائل من الهواتف الذكية المتوفرة في السوق، يمكن الإشارة إلى أهم الإمكانيات التي يجب الانتباه لها عند الإقبال على شراء هاتف جديد، حتى تحصل على هاتف بمواصفات جيدة.

وبحسب ما ورد على موقع «gizmochina»، فإن أهم 10 إمكانيات يجب الانتباه لها ومعرفتها عند الإقبال على شراء هاتف ذكي جديد هي:

10 إمكانيات عليك الانتباه لها عند شراء هاتف ذكي جديد

1. نظام التشغيل:

أندرويد: نظام مفتوح المصدر يتميز بانتشاره الواسع وتنوع خيارات الهواتف، مع إمكانية التخصيص العالية.

iOS: نظام حصري لشركة أبل يتميز بسهولة الاستخدام والأداء السلس، مع تطبيقات عالية الجودة.

2. المعالج:

نوع المعالج: Snapdragon من Qualcomm أو Exynos من Samsung أو Apple Bionic من Apple، وكلها تقدم أداءً ممتازًا.

سرعة المعالج: تقاس بوحدات الجيجاهرتز، وكلما زادت السرعة، زاد أداء الهاتف.

3. ذاكرة الوصول العشوائي (RAM):

تقاس بالجيجا بايت، وهي مهمة لتعدد المهام واستخدام التطبيقات بشكل سلس، 4 جيجابايت كافية للاستخدامات الأساسية، بينما 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت مثالية للألعاب ومستخدمي التطبيقات المُكثفة.

4. مساحة التخزين:

تقاس بالجيجا بايت، وتحدد كمية البيانات التي يمكنك تخزينها على الهاتف، 64 جيجابايت كافية للاستخدامات الأساسية، بينما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت مناسبة للمستخدمين الذين يخزنون الكثير من الصور ومقاطع الفيديو.

5. الكاميرا:

عدد megapixels: ليس هو العامل الوحيد المحدد لجودة الصور، بل يجب مراعاة فتحة العدسة وحجم مستشعر الصورة أيضًا.

الكاميرات الخلفية: وجود كاميرا رئيسية عالية الدقة وكاميرا واسعة الزاوية وكاميرا تقريب يعد ميزة رائعة.

الكاميرا الأمامية: مهمة لعشاق صور السيلفي ومكالمات الفيديو، ويجب التأكد من دقتها وجودة إضاءتها.

6. البطارية:

السعة: تقاس بوحدة مللي أمبير في الساعة، وكلما زادت السعة، زاد عمر بطارية الهاتف.

نوع البطارية: ليثيوم أيون هي النوع الأكثر شيوعًا، بينما تتميز بطاريات ليثيوم بوليمر بعمر أطول وكثافة طاقة أعلى.

دعم الشحن السريع: يتيح لك شحن هاتفك بشكل أسرع.

7. الشاشة:

الحجم: تقاس بالبوصة، وكلما زاد الحجم، زاد حجم الشاشة.

نوع الشاشة: IPS LCD أو AMOLED، تتميز شاشات AMOLED بألوان أكثر وضوحًا وأسودًا أعمق.

الدقة: تقاس بعدد البيكسلات، وكلما زادت الدقة، زادت وضوح الصورة.

8. مقاومة الماء والغبار:

IP68 هي أعلى درجة مقاومة.

9. التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع:

لتسهيل عملية فتح الهاتف.

10. الذاكرة القابلة للتوسيع: