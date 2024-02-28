دراسة صادمة.. استخدام الهاتف الذكي أكثر من ساعتين يوميا له عواقب قاسية

متوسط استخدام الهواتف المحمولة، يتخطى الآن حاجز الـ8 ساعات لكثير من الأشخاص، لكن لا يعرفون العواقب الوخيمة التي قد تصيب البعض منهم، إذ يؤدي ذلك إلى نقص الانتباه وفرط الحركة بين البالغين، بحسبما نُشر في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

بعض الأطباء يحاولون معرفة إذا كان اضطراب فرط الحركة، أو نقص الانتباه في بداية مرحلة الشباب، يحدث بسبب العوامل البيئية والسلوكية، لكن وباء نقص الانتباه وفرط النشاط يرجع لسبب مختلف تمامًا.

خطورة استخدام الهواتف لأكثر من ساعتين يوميًا

في دراسة تم نشرها بدورية الجمعية الطبية الأمريكية، تفيد بأن الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف المحمول لمدة ساعتين أو أكثر يوميًا، يتعرضون للإصابة باضطراب نفص الانتباه وفرط النشاط، بنسبة 10% أكثر من الآخرين.

الهواتف المحمولة ووسائل التواصل السبب في التشتيت

هذا الاضطراب يرتبط تحديدًا بالأطفال الصغار، ولكن هناك احتمالية التخلص منه في مرحلة النمو، فضلاً عن وجود عوامل التشتيت التي تصنعها الهواتف المحمولة، المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاهدة الأحداث والأفلام، بالإضافة للموسيقى والرسائل النصية، تلك الأشياء التي تؤدي لفرط الحركة ونقص الانتباه.

استخدام التكنولوجيا يسبب مشكلات كثيرة

كما يرى الباحثون أن مواقع التواصل الاجتماعي التي تعطي الأشخاص معلومات كثيرة، تجعلهم يمكثون فترات طويلة في الراحة المتكررة، ويبتعدون عن المهام اليومية، كما أن الأشخاص الذين يقضون أوقاتا كثيرة من الفراغ في استخدام التكنولوجيا، يواجهون مشكلة في عدم السماح لعقولهم بأخذ الراحة والتركيز على مهمة واحدة، ومن الممكن أن تؤدي عوامل التشتيت الكثيرة، إلى زيادة نقص الانتباه عند البالغين، ويسهل تشتيت انتباههم.