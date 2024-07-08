نجوم الفن يدعمون نشوى مصطفى بعد تعرضها لحادث: «الحمد لله إنك بخير»

حالة من الحب غمرت الفنانة نشوى مصطفى من أصدقائها في الوسط الفني، فور إعلانها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تعرضها لحادث سير أدى لتحطم سيارتها ونجاتها من الموت.

وكتبت نشوى مصطفي قائلة: قدر الله وماشاء فعل ربنا نجاني برحمته ولطفه من حادثة موت كل اللي يشوف العربية يستغرب إني بلطف الله عايشة - الدنيا متسواش استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق عليا والحمد لله رب العالمين اللي ليه حق عندي لا أعلمه يسامحني لوجه الله تعالي.

نجوم الفن يدعمون نشوى مصطفى

لتنهال تعليقات نجوم الفن على منشور نشوى مصطفى، والتي جاءت كالتالي:

قالت: وفاء عامر: لاحول ولا قوة إلا بالله ألف سلامة، وقال علاء مرسي: ألف ألف سلامة عليكي الغالية، أما الفنانة علقت حسناء سيف الدين: ألف سلامة عليكي حبيبتي.. قدر الله وماشاء فعل والحمد لله إنك بخير، وعلقت الإعلامية هبة الأباصيري: ألف حمدالله عالسلامة، قدر ولطف، وعلقت عبير صبري: ألف سلامة عليكي حبيبتي.