عاجل.. وزير الشباب والرياضة يكشف موقفه من إقالة اتحاد الكرة

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موقفه من إقالة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، وتبعات تأثير ذلك على مصير النشاط الكروي في مصر حال اتخاذه هذا القرار.

وقال «صبحي» في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس»: «ليست لدينا رفاهية إقالة أو تعيين اتحاد كرة القدم، والتدخل يعرضنا لإيقاف النشاط الرياضي».

وأضاف: «يجب أن يتم دعوة الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية لفتح باب الترشح، بداية من 11 أغسطس المقبل وحتى الأول من أكتوبر، على أن يتم تحديد موعد الانتخابات بعد ذلك، والتي يجب إقامتها بين شهري ديسمبر وفبراير».

صبحي: لا يوجد ما يجبر الأندية على إرسال لاعبيها للأولمبيادوتابع: «لا يوجد ما يجبر الأندية على إرسال لاعبيها إلى الدورات الأولمبية، لاسيما وأن كرة القدم فى الأولمبياد غير مدرجة فى الأجندة الدولية للفيفا، وهو ما يمنع الأندية من ترك لاعبيه فى هذا التوقيت للمنتخب، لأنها ستبدأ الإعداد للموسم الجديد».

وأتم: «لا بد من تطوير بطولة الدورى المصرى ولا مفر من موسم استثنائى لكى تعود البطولة إلى مواعيدها الصحيحة من جديد».