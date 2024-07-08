الخشت يتسلم شهادة حصول جامعة القاهرة على المركز الأول في مصر بتصنيف بريطاني

تسلم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشون فرنانديز المدير الإقليمي لمؤسسة QS بالشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، شهادة حصول جامعة القاهرة على المركز الأول في مصر، ووصولها لأول مرة في تاريخها إلى المرتبة 350 عالميًا في تصنيف QS العام، ودخول 6 تخصصات ضمن أفضل 100 جامعة في العالم، من بينها تخصص ضمن أفضل 50 جامعة، وذلك في إنجاز جديد لجامعة القاهرة في التصنيفات العالمية، وذلك بعد أن حققت الجامعة تطورًا كبيرًا على مستوى تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية.

حضر الفعاليات، الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، في تصريحات صحفية خلال احتفالية مؤسسة QS بظهور نتائج التصنيف للتخصصات، أن جامعة القاهرة حققت طفرة كبيرة بالتقدم أكثر من 200 مركزًا بنسبة تصل إلى 40% في التصنيف الإنجليزي لتتفوق على عدد كبير من الجامعات الأمريكية والأوروبية والصينية واليابانية والعربية والأفريقية.

جامعة القاهرة في تصنيف QS

وشهد مركز جامعة القاهرة في تصنيف QS تطورًا كبيرًا خلال 4 سنوات بنسبة 50% حيث ارتفع من 21 تخصصًا فرعيا بعام 2021 إلى 31 تخصصًا بعام 2024 من بينها 6 تخصصات ضمن أول 100 جامعة عالمية و16 تخصصًا ضمن أول 200 عالميًا، و28 تخصصًا ضمن أفضل 300 عالميًا، و31 تخصصًا ضمن أفصل 400 عالميا، وقفزت في التطور العام في سنة واحدة 184 مركزًا بنسبة تطور 33% عن العام السابق بينما كان ترتيبها في الفئة من 551 إلى 560 عام2017.

كما أظهر التصنيف الإنجليزي جامعة القاهرة الجامعة الوحيدة في مصر، في الخمس قطاعات الرئيسة للتصنيف بترتيب متطور عن الأعوام السابقة حيث جاءت الأولى في القطاعات الخمسة، ومن أفضل 300 جامعة عالمية في التخصصات من بين 30 ألف جامعة.

ترتيب القطاعات العلمية

وحدث تقدم كبير في ترتيب القطاعات العلمية الرئيسة بجامعة القاهرة حيث تفوق قطاع الآداب والعلوم الإنسانية وجاء لأول مرة في المرتبة 251 عالميًا والأول مصريا، وفي قطاع الهندسة والتكنولوجيا 149 عالميًا والأول مصريا يليها 5 جامعات مصرية، فيما جاء قطاع علوم الحياة والطب 192 عالميًا والأول مصريا يليها 3 جامعات مصرية، وقطاع العلوم الطبيعية 275 عالميًا والأول مصريًا يليها 3 جامعات مصرية، وقطاع العلوم الاجتماعية والإدارية 227 عالميًا والأول مصريا يليها الجامعة الأمريكية في المركز 331 بفارق 104 مركزا ثم جامعة عين شمس في المركز 501- 550 بفارق 274 مركزًا.

ويعد هذا التصنيف الصادر عن مؤسسة (QS) البريطانية المعنية بتحليل واقع التعليم العالي، يتم بناءً على السمعة الأكاديمية، وسمعة الجامعات لدى أصحاب العمل، والبحوث والاقتباسات لكل ورقة بحثية، وتنوع الموارد البشرية (نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، ونسب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين).