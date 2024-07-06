«الخشت»: «القاهرة» تحقق قفزات عالمية وتفوقت على 30 ألف جامعة في تصنيف «ليدن»

علق الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على وصول جامعة القاهرة إلى المركز 260 عالميًا في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2024، مؤكدا أن جامعة القاهرة تواصل تقدمها العالمي بخطوات كبيرة جدًا في كل التصنيفات الدولة والمرموقة والمعتمدة، منوهًا بأن تصنيف اليوم يؤكد تفوقها على أكثر من 30 ألف جامعة على مستوى العالم.

جامعة القاهرة تقدمت على 30 ألف جامعة

وشدد «الخشت»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، على أن جامعة القاهرة تقدمت على 30 ألف جامعة لتكون من أفضل 1% على مستوى العالم، موضحًا أن نسبة تقدم جامعة القاهرة خلال الفترة الماضية وصلت إلى 34.3% وهي نسبة تقدم كبيرة جدًا وتقدمت على جامعات أوروبية مرموقة.

أشار إلى أن جامعة القاهرة احتلت المركز الأول على مستوى إفريقيا وهناك منافسة قوية مع دول القارة، موضحًا أن ميزة تنصيف «ليدن الهولندي» أنه يعتمد على مؤشرات شفافة ومعايير موضوعية؛ لأنه يعيد للعديد من المؤشرات في البحث العلمي، مشددًا على أن هذا دليل على أن البحث العلمي والعملية التعليمية في الجامعة يسير بخطوات متسارعة وفق خطة استراتيجية يجري العمل عليها منذ عام 2017.

جامعة القاهرة اخترقت حاجز أفضل 15 جامعة

أوضح أن جامعة القاهرة استطاعت أن تخترق حاجز أفضل 15 جامعة على مستوى العالم في تخصصين مهمين وهما الصيدلية والسموم، منوهًا بأن مصر تحتل الترتيب 33 عالميًا في الرياضيات، وحققت المركز 9 ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، والوصول إلى المركز 38 عالميًا في تخصص العلوم الاجتماعية والإنسانية وهو تخصص إدارة المكتبات والمعلومات.

وتابع: «جامعة القاهرة تقود منافسة عالمية مع جامعات لها ميزانيات دول، وكانت لديها رغبة في التحول لتكون جامعة من الجيل الثالث وبعدها جرى وضع خطة استراتيجية وجدول زمني في عام 2020 لتكون الجامعة من الجيل الرابع بالعمل على المعايير الدولية، وجرى إطلاق مبادرة (سد الفجوة المعرفية) مع الجامعات المتقدمة دوليًا».