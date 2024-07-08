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«القاهرة الإخبارية»: ارتقاء 60 شهيدا خلال 24 ساعة جراء قصف إسرائيلي لقطاع غزة

كتب:

هانى حسن
10:23 ص | الإثنين 08 يوليو 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بنايات سكنية في وسط مدينة غزة، وأن عشرات العائلات في أحياء تل الهوى والدرج والتفاح بمدينة غزة محاصرون جراء إطلاق النار الكثيف من الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح مراسل القناة، سقوط أكثر من 60 شهيدا خلال 24 ساعة في مدينة غزة والشمال جراء العدوان الإسرائيلي المتصاعد، وأن طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة غير قادرة على انتشال الشهداء والمصابين جراء القصف الإسرائيلي المكثف، وقد طالب جيش الاحتلال السكان بإخلاء حيي الدرج والتفاج شرقي مدينة غزة تمهيدا لعملية عسكرية.

وأكد المراسل، أن هناك انهيار تام في المنظومة الصحية لا سيما في شمال قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.

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بقلم هانى حسن