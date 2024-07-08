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بنك الطعام: لولا برامج الحماية الاجتماعية لكان وضع الفقراء أسوأ بكثير

كتب:

كريم روماني
11:49 ص | الإثنين 08 يوليو 2024
بنك الطعام - صورة أرشيفية

بنك الطعام - صورة أرشيفية

قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إنّه لولا برامج الحماية الاجتماعية التي نفذتها الدولة المصرية لكان وضع الفقراء أسوأ بكثير، لافتا إلى وجود عدّة الضغوط والعوامل الخارجية التي أثرت بالسلب على النظم الغذائية ومنها ضغوط تضخمية على السلع الغذائية.

وأضاف «سرحان»، أنّ التغذية المدرسية هي الأمل في المستقبل، لافتا إلى أنّ البنك يوزع 70 ألف وجبة يوميا على للمدارس.

جاء ذلك خلال فعاليات نشر نتائج تقييم أثر برنامج التغذية العامة لبنك الطعام المصري الذي يسعى إلى توفير الأمن الغذائي وتحسين التنوع في المواد الغذائية لأسر الأكثر استحقاقا، من خلال تزويدهم بحزم غذائية شهرية للتخفيف من معاناة حدة الجوع، بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ومؤسسة ساوريس للتنمية الاجتماعية.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.