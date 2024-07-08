لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب»: تركيز الحكومة الجديدة على جذب الاستثمارات أولوية

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحكومة ستلقي بيانها بعد تشكيلها أمام النواب، وعلى رأس أولوياتها التحديات التي تمر بها مصر، ووضع رؤية مستقبلية تناسب طبيعة المرحلة.

مصر تواجه تحديات داخلية وخارجية

وأوضح «رضوان» في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، أن مصر تواجه تحديات داخلية وخارجية، على المستوى الأمني، بجانب التحديات الاقتصادية التي تمر بها، مشيرا إلى أن المجلس يتابع رؤية الحكومة في التعامل مع التحديات، ونتطلع إلى رؤية الحكومة الجديدة من الناحية الاقتصادية، مؤكدا أنه يجب أن تركز على جذب استثمارات، وتقضي على تحديات خاصة بالكهرباء والتموين بشكل عام.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالاهتمام بملف حقوق الإنسان، تعزيزا للخطوات التي اتخذتها مصر في السنوات الأخيرة في هذا الملف، منذ التعديلات الدستورية الأخيرة، ومن بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء قانون الطوارئ، وإطلاق الحوار الوطني، وما يستلزم من تشريعات تيسر تنفيذ توصياته.