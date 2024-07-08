أبرز 7 تصريحات من شيخ الأزهر لدعم غزة.. آخرها في تايلاند اليوم (فيديو)

أطلق الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الكثير من التصريحات الداعمة لغزة والمناهضة للاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، والقطاع تحديدا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، وكان آخرها اليوم خلال لقائه بسفراء الدول الإسلامية والعربية المعتمدين لدى مملكة تايلاند بمقره بالعاصمة التايلاندية بانكوك، ويستعرض التقرير التالي بهذه المناسبة أبرز 7 تصريحات للطيب في هذا السياق.

تصريحات شيخ الأزهر دعما لغزة

1- بعد عملية طوفان الأقصى قال شيخ الأزهر إن حالة التشتت والضعف التي أصابت أمتنا العربية أفقدتها توازنها وقدرتها على مواجهة أزماتها المتلاحقة، ومن يتدبر الوضع العربي الحالي يُصاب بألمٍ شديد لما آل إليه حال عديدٍ من الدول العربية كفلسطين والسودان وليبيا والعراق وغيرها من الدول، مؤكدًا أن عالمنا العربي لن يستعيد قدرته على النهوض والتقدم.

2- وفي27 من أكتوبر كتب منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي أكد فيه أن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في غزة من قصف مكثف وقتل وقطع الكهرباء والإنترنت وتدمير لكل مظاهر الحياة وحجب كل مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم وحشية.

3- وفي 26 من مارس 2024 رحَّب شيخ الأزهر بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وطالب بمضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائمٍ لجرائم الكيان المحتل.

احتفالية ليلة القدر

4- أما في احتفالية ليلة القدر في السادس من أبريل 2024 صرح شيخ الأزهر خلال كلمته، بضرورة التنبه إلى مستوى التعامل العربي تجاه ما يحدث في ‏فلسطين، وقال إن «تعاملنا مع قضية فلسطين والقدس ‏الشريف لا يعكس حجم ما أنعم الله به ‏علينا من ثروات بشرية ‏وطبيعية هائلة، ومن طاقات جبارة لا تنفد، ومن عقول خلاقة في ‏كل ‏ميادين الحياة المعاصرة: العلمية والاجتماعية والسياسية ‏والاقتصادية، وقبل كل ذلك: من إيمان ‏راسخ بالله تعالى وثقة لا ‏تهتز في رحمته بالضعفاء والمستضعفين.. وأنه بالمرصاد ‏للجبارين ‏والمتكبرين، وأنه ليس بغافل عنهم، وأنه يمهلهم ويمد لهم ‏حتى إذا ما أخذهم فإنه لا يفلتهم».‏

5- وفي 23 مايو 2024 رحب شيخ الأزهر بإعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. ويشجع باقي الدول لاتخاذ خطوات مماثلة.

6- كما قال في العاشر من نوفمبر 2024 للقادة العرب: رد العدوان عن إخوتنا في فلسطين واجب ديني وشرعي ومسؤوليتكم أمام الله.

7- واليوم ذكر الأزهر الشريف في بيان له، أن شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين قد استقبل سفراء الدول الإسلامية والعربية المعتمدين لدي مملكة تايلاند بمقر فضيلته بالعاصمة التايلاندية بانكوك، وأكد دور سفارات الدول الإسلامية والعربية في التعريف بقضية المسلمين والعرب والأولى القضية الفلسطينية وفضح الانتهاكات التي يتعرض لها الأبرياء في قطاع غزة المحاصر وبيان الموقف العربي والإسلامي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الصامد.