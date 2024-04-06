شيخ الأزهر: شعب غزة يلقى ربه شاهدا على جريمة إبادة جماعية من طغاة القرن الـ21

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن كل ما يعرفه شعب غزة البريء الفقير المحاصر، هو أن أقدارهم شاءت أن يلقوا ربهم شهداء، وشاهدين على جرائم الإبادة والمحرقة الجماعية من طغاة القرن الـ21.

وأوضح شيخ الأزهر، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر المقامة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُذاعة قناة «إكسترا نيوز»، أن ذلك يحدث في القرن الذي بشرونا بأنه قرن العلم والتقدم والرقي والأخلاق الإنسانية، وقرن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتابع: «وغير ذلك من الأكاذيب والأباطيل التي حسبوها حقائق ثابتة، فإذا هي اليوم كما يقول القرآن الكريم: كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا».