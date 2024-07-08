افتتاح ملتقى الأزهر للفنون والثقافة احتفالا بالعام الهجري الجديد

افتتح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وأيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، ملتقى الأزهر للفنون والثقافة للاحتفاء بالعام الهجري الجديد، والذي نظمه مكتب الأزهر لدعم الابتكار، بحضور لفيف من قيادات الأزهر.

هجرة الرسول تؤكد ضرورة الاعتماد على الله

وأوضح وكيل الأزهر أن هذه الذكرى العطرة تمثل أهمية كبيرة لكل مسلم، ولا بد أن نأخذ منها العبر ونرسخها في أذهان أبنائنا، لأنها كانت فارقة في حياة المسلمين وغيرت مجرى التاريخ، حيث كانت هجرة المصطفى سببا من أسباب انتشار الإسلام، كما أنها أكدت ضرورة الاعتماد على الله والأخذ بالأسباب.

وبيّن أن الأزهر أخذ على عاتقه صقل مواهب طلابه، خاصة بالفن الراقي والهادف، لأنه ينمي في أبنائنا الطلاب روح الإبداع والابتكار، مشيدا بورش الخط والطباعة والفنانين والمبدعين من الطلاب المشاركين في الملتقى.

ملتقى الأزهر للفنون والثقافة

ضم ملتقى الأزهر للفنون والثقافة نخبة من الفنانين والتشكيليين والخطاطين من داخل مصر وخارجها، الذين شاركوا بإنتاج أعمال فنية عن العام الهجري والسيرة النبوية العطرة، بالإضافة إلى مسابقة فنية للطلاب وورش طباعة وخط عربي تحت عنوان «فلسطين في قلب الأزهر»، فضلا عن ندوة تثقيفية عن العام الهجري ودور المبدعين في إحياء المناسبات الدينية، كما سيتم تكريم المشاركين في الملتقى.