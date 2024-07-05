رئيس الحزب العربي الناصري: نطالب الحكومة الجديدة بدعم الصناعات المحلية

قال محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، إنه يدعم الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالكامل، مشددًا على ضرورة التركيز على تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

الحكومة الجديدة مطالبة بدعم الصناعات المحلية

وأضاف أنه من أهم القضايا التي يجب أن توليها الحكومة الجديدة اهتمامًا خاصًا هي تحسين جودة الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل، فضلا عن أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى تعزيز من خلال سياسات تشجع على الاستثمار وتدعم الصناعات المحلية.

وأشار أبو العلا في تصريحات لـ«الوطن» إلى ضرورة التركيز على خلق بيئة اقتصادية محفزة تجذب الاستثمارات وتساعد في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي، فضلا عن تخفيف العبء عن المواطنين، قائلاً: «نحتاج إلى سياسات تهدف إلى تخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين، من خلال تحسين الرواتب والمعاشات وضبط الأسعار، هذا سيسهم في رفع مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي».

أبو العلا: ندعو الحكومة الجديدة إلى التركيز على هذه الملفات الحيوية

وأكد «أننا ندعو الحكومة الجديدة إلى التركيز على هذه الملفات الحيوية والعمل بجدية على تنفيذ سياسات تحقق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، و نحن في الحزب العربي الناصري سنكون داعمين لكل الجهود التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن».