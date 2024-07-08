 شيخ الأزهر يغادر تايلاند متوجها إلى إندونيسيا

غادر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، ظهر اليوم الاثنين، تايلاند متوجهًا إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في زيارة رسميَّة تستغرق عدة أيام.

ومن المقرَّر أن يلتقي الإمام الأكبر في إندونيسيا عددًا من المسؤولين في مقدمتهم الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وبرابوو سوبيانتو، وزير الدفاع الإندونيسي والرئيس المنتخب، ومعروف أمين، نائب الرئيس الإندونيسي، بالإضافة إلى عدد من المسئولين والقيادات الدينية، كما تتضمن الزيارة العديد من الفعاليات التي تستهدف تعزيز التواصل مع كافَّة مكونات المجتمع الإندونيسي.

الجالية المسلمة في تايلاند

واختتم الإمام الأكبر اليوم الاثنين زيارته الرسمية إلى تايلاند، التي التقى خلالها ملك البلاد ورئيس الوزراء، وكذلك رئيس البرلمان التايلاندي، وعددًا من القيادات والمسؤولين والجالية المسلمة في تايلاند، وذلك في ثاني محطات جولته بجنوب شرق آسيا، التي تشمل ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.