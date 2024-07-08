نشوى مصطفى تنشر صورة سيارتها المُحطمة في حادث سير.. «اللهم أجرني في مُصيبتي»

شاركت الفنانة نشوي مصطفى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لسيارتها المٌحطمة في حادث سير تعرضت له أمس الأول.

ونشرت نشوي مصطفى صورة للسيارة مُحطمة مُعلقة: «اللهم أجرني في مُصيبتي وأخلفني خيراً منها - الحمد لله والشكر لله».

نشوى مصطفى توجه الشكر لجمهورها

وجهت الفنانة نشوى مصطفى، الشكر إلى جمهورها بعد تعرضها لحادث سير أدى إلى تحطم سيارتها، وكتبت قائلة: «أنتم نعمة كبيرة ورزق كبير في حياتي.. ألف شكر ألف شكر لله اللي رزقني بمحبتكم نفسي أرد عليكم وأشكركم واحد واحد والله بشكل شخصي.. أنا بفضل الله بخير شوية تمزق أربطة وكدمات الحمد لله والشكر لله صحيح العربية اتدمرت، وللأسف مش مأمنة بس ربنا فداني بها الحمد لله.. ألف حمد وشكر لله ربنا يحافظ عليكم وعلى كل حبايبكم وبعتذر إني قافلة التليفون لسه مخضوضة ثوانٍ صحيح بس منتهى الرعب.