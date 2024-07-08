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أبو العينين: الشارع المصري متفائل بالحكومة الجديدة

كتب:

عمرو هلال
09:55 م | الإثنين 08 يوليو 2024
النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب

النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب

قال النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، إن الحكومة الجديدة شهدت تغيير مجموعة كبيرة من الوزراء ذوي الصلة بمحاور التنمية، مؤكدًا أنّ التنمية الاقتصادية لها الأولوية الأولى، وشهدت تكليفات الرئيس السيسي مجموعة تحديات، وطالب الحكومة بوضع سياسات وتشريعات والرؤى الجديدة.

نحن أمام تحدٍ كبير جدا

وتابع «أبوالعينين»، خلال لقاء مع الإعلامي محمود السعيد، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «نحن أمام تحدٍ كبير جدا، تحدٍ أمني، وهو الحفاظ على مصر قوية قادرة على حماية حدودها وشعبها وأرضها وأمنها على الحدود وبالداخل».

ضمان جودة حياة المواطن

وأكد أنّه يتم العمل على ضمان جودة حياة المواطن، وهو ما ظهر جليًا في تكليفات الرئيس السيسي للحكومة، مشددًا على أن الشارع المصري متفائل بالحكومة الجديدة، حيث يشعر المواطنون بوجود رؤى جديدة ومشروعات ومبادرات كبيرة ستساهم في حل المشكلات التي عانى منها.

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