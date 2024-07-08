نائب «التنسيقية»: بيان الحكومة كان متوازنا واهتم بأدق التفاصيل

أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم أمام مجلس النواب ترجمة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار «خليل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة» إلى أن البيان كان متوازنا واهتم بأدق التفاصيل ولم يغفل جانبا على حساب آخر وتحدث في الشأن الداخلي بجانب تأكيده على الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وتطرق للحديث عن المشكلات الاقتصادية، وتحمل المواطنين بعض الأزمات الاقتصادية وغلاء المعيشة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتداعيات الإقليمية والتي أثرت على مصر.

تحسن في ملف الكهرباء

وأوضح أن بيان الدكتور مصطفى مدبولي اليوم تحدث عن أزمة الكهرباء ووعد بحلها خلال 6 أشهر، مؤكدًا أن هناك تحسنا في هذا الملف منذ اجتماع رئيس الوزراء مع وزيري الكهرباء والبترول وتحدث عن تمكين المرأة والشباب في الوظائف العامة.