يبدأ برج الحوت من يوم 19 فبراير ويستمر حتى 20 مارس، وهو برج مائي يشتهر مواليده بأنهم شديدو الرومانسية والحساسية، ويحبون كل ما هو عاطفي ويميلون إلى التواجد في دوائرهم المألوفة ومنطقتهم الآمنة ولا يحبون كثيرًا أن يغيروا روتين حياتهم.

ومن مشاهير برج الحوت، الموسيقار سيد درويش والفنانة يسرا، ودينا الشربيني، والمطرب حمادة هلال، وأول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 9-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لخبراء الفلك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

تشهد حياتك المهنية يا برج الحوت اليوم تطورا إيجابيا بفضل اجتهادك ومثابرتك، وقد تتلقى عرضا أو فرصة جديدة تتطلب منك اتخاذ قرار حاسم، فاستمع لنصائح الزملاء ولا تتردد في استغلال هذه الفرصة.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

علاقاتك العاطفية تتجه نحو الاستقرار اليوم، إذا كنت فى علاقة، فقد تشهد تقاربا أكبر وتفاهما أعمق مع شريك حياتك، استغل هذه الفرصة لتجديد العهد بينكما لتعزيز التواصل.