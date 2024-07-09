يستمر برج الجوزاء فى الفترة من 21 مايو إلى 20 يونيو، وهو برج مائي يتسم بكثرة تردده، وتقلب مزاجه الشديد، وهو من الأبراج التي لا يسهل عليها أن تتخذ القرارات في حياتها.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 9-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج الفلكية.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 9-7-2024 على الصعيد المهني

قد تكون مواجهة التحديات القوية في عملك أمرًا صعبًا، كما قد تتسبب الرقابة الصارمة في عملك حدوث مشكلات، وللخروج من ذلك، يجب عليك أن تعترف بخطئك، سيساعدك هذا النهج على إدارة الموقف واستعادة مصداقيتك فى العمل.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 9-7-2024 على الصعيد العاطفي

على الصعيد العاطفي، يجب عليك أن تعترف باحتياجاتك العاطفية، فهذه المشاعر تكون صادقة في كثير من الأحيان، وتتطلب منك اهتماما بها، كما يجب عليك أنّ تستكشف طرقًا للتعبير عنها بشكل بناء.