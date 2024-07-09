رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 9-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:06 ص | الثلاثاء 09 يوليو 2024
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يستمر برج الجوزاء فى الفترة من 21 مايو إلى 20 يونيو، وهو برج مائي يتسم بكثرة تردده، وتقلب مزاجه الشديد، وهو من الأبراج التي لا يسهل عليها أن تتخذ القرارات في حياتها.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 9-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج الفلكية.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 9-7-2024 على الصعيد المهني

قد تكون مواجهة التحديات القوية في عملك أمرًا صعبًا، كما قد تتسبب الرقابة الصارمة في عملك حدوث مشكلات، وللخروج من ذلك، يجب عليك أن تعترف بخطئك، سيساعدك هذا النهج على إدارة الموقف واستعادة مصداقيتك فى العمل.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 9-7-2024 على الصعيد العاطفي

على الصعيد العاطفي، يجب عليك أن تعترف باحتياجاتك العاطفية، فهذه المشاعر تكون صادقة في كثير من الأحيان، وتتطلب منك اهتماما بها، كما يجب عليك أنّ تستكشف طرقًا للتعبير عنها بشكل بناء.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 8-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 8-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 8-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 8-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي
بقلم عبدالعزيز سلامة