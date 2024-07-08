يتميز برج الثور بالثقة في النفس، وقد يصبح مغرور أحيانا، كما يحب أن يلفت الانتباه إليه، سواء في العمل أو وسط عائلته، وهو من الشخصيات كثيرة الحديث عن نفسها، وإخبارها وحكاياتها وإنجازاتها في العمل، ومدى ارتباط واعتماد أسرتها والمقربين منه عليها.

وترصد السطور التالية حظك اليوم برج الثور الاثنين 8-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الثور اليوم أنّك تعيش في حالة من تذبذب الأفكار في العمل، وذلك بسبب العوائق الكثيرة التي اعترضتك مؤخرا، ما جعل أداءك دون المستوى في العمل، لذا تنصحك الأبراج ألا تستسلم وحاول التفكير بإيجابية، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي مولود برج الثور، تنصحك الأفلاك بأن تتخلى عن التمسك بأفكارك وآرائك في المشاكل المعلقة بينكم، واحرص على إرضائه وحاول أن تفهم شريك حياتك أو من تحب وتتخذ خطوات جادة لتوطد العلاقة بينكم وفق حظك اليوم.