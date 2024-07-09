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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 9-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:07 ص | الثلاثاء 09 يوليو 2024
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يعتبر برج السرطان أول الأبراج المائية، ويتميز مواليد هذا البرج بالكثير من الصفات الإيجابية، كما أنهم أشخاص عاطفيين للغاية، ولديهم حنان كبير، ويميلون إلى اللين والعطف، خاصة تجاه الأشخاص المقربين منهم.

تقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 9-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج الفلكية.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 9-7-2024 على الصعيد المهني

إذا لاحظت أنّ انتباهك يتشتت اليوم في العمل، على الرغم من محاولة التركيز، فمن المرجح أنك تحاول الانغماس في أنشطة غير منتجة، أو غير لائقة بك، وهذا الأمر لن يساعدك على الاسترخاء.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 9-7-2024 على الصعيد العاطفي

على الصعيد العاطفي، ينصحك الخبراء ألا تندم على الماضي السعيد الذي عشته مع شريك حياتك، فبعض الأشياء لا يمكن تغييرها.

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بقلم عبدالعزيز سلامة