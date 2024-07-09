«القاهرة الإخبارية»: أنباء عن غارات إسرائيلية على ميناء اللاذقية غرب سوريا كتب: محمد عزالدين 01:47 ص | الثلاثاء 09 يوليو 2024 غارة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوجود أنباء عن غارات إسرائيلية على ميناء اللاذقية غرب سوريا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: مقتل شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان القاهرة الإخبارية: مقتل شخص في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة بلبنان غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة «القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية تستهدف مرتفعات جبل الريحان بجنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية على حي الزيتون بمدينة غزة 4 شهداء و7 مصابين في غارة للاحتلال على حي الشيخ رضوان بغزة غارة اللاذقية بقلم محمد عزالدين