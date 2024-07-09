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«القاهرة الإخبارية»: أنباء عن غارات إسرائيلية على ميناء اللاذقية غرب سوريا

كتب:

محمد عزالدين
01:47 ص | الثلاثاء 09 يوليو 2024
غارة

غارة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوجود أنباء عن غارات إسرائيلية على ميناء اللاذقية غرب سوريا.

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