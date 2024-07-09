5 فئات ممنوعة من تناول الأناناس.. ما الأضرار؟

في فصل الصيف الحار، نشتاق إلى الأناناس لأنه من بين الفواكه المنعشة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الناس، لكن هل كنت تعلم أن بعض الفئات لا يجب أن تتناول هذه الفاكهة اللذيذة؟ هذا ما نستعرضه في التقرير التالي مع الكميات المسموح بتناولها.

فئات ممنوعة من تناول الأناناس

الإفراط في تناول الأناناس بكميات كبيرة، أو تناوله من قبل بعض الفئات التي تعاني من زيادة الأملاح في الجسم، قد يؤدي إلى بعض المشاكل الصحية، إذ أظهرت دراسة بريطانية أنه يؤثر بصورة كبيرة على الأملاح، وهناك فئات مصابة ببعض الأمراض يمنع عليهم تناولها، وهم كالتالي:

أصحاب أمراض الجهاز الهضمي.

مرضى الكلى.

مرضى القولون.

المصابون بقرح والتهابات المعدة.

مرضى القرح.

وأكد رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أنه ممنوع للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي إذ أنه به ارتفاع في مستوى الحموضة، وقد تتفاقم المشكلة وتؤدي إلى التهاب الأمعاء.

الآثار الجانبية لتناول الأناناس

عندما تتناول الفئات السابقة الأناناس، أو عندما يفرط فيه الشخص العادي، تحدث بعض الأعراض، مثل:

آلام الحلق.

شدة ألم المعدة.

مشاكل متفاقمة في الجهاز الهضمي.

الإصابة باضطرابات في القناة الهضمية.

الكمية المسموحة لتناول الأناناس؟

تناول ثلاثة شرائح بحجم صغير للذين يعانون من الأمراض المذكورة سابقًا، أما الذين ليس لديهم أي أمراض فعليهم تناول ثمرة بحجم متوسط، وفقًا لما أكده «رمزي»، خلال حديثه لـ«الوطن»: «هو مفيد جدًا، بس نسبة الحموضة والأملاح ممكن تؤثر على المعدة، حتى العصير في كل الأحوال يكتفي بنص كباية»، وتجنبًا لإجهاد القناة الهضمية، يجب الالتزام بتناول الكمية المسموحة.

الاحتياطات الواجب اتخاذها مع تناول الأناناس

وبحسب موقع «هيلث لاين»، المتخصص في الشئون الطبية، فإنه عند تناوله يجب أن يكون بالإرشادات التالية: