كيف تتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي بعد العيد؟.. «الصحة» تقدم 7 نصائح

يعاني كثير من الناس عقب انتهاء عيد الأضحى، من حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، بسبب الإفراط في تناول الأطعمة المختلفة والسريعة، لذا قدمت وزارة الصحة، عدة نصائح لتفادي تلك الاضطرابات والتقليل من حدتها.

نصائح لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي

من أهم النصائح التي قدمتها وزارة الصحة للمساعدة على تجنب الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي:

تناول وجبات صغيرة

يساعد تناول وجبات صغيرة على تسهيل عملية الهضم ومنع الإفراط في الأكل.

مضغ الطعام جيدا

يساعد مضغ الطعام جيدا على تكسيره إلى أجزاء صغيرة يسهل على الجسم هضمها.

شرب كميات مناسبة من الماء

شرب الماء يساعد على ترطيب الجسم وتسهيل حركة الطعام في الجهاز الهضمي.

عدم الإفراط في تناول الحلويات والدهون

يمكن أن تؤدي الحلويات والدهون الحيوانية إلى الإصابة بالإمساك وعسر الهضم، لذا يجب تجنب الإفراط في تناولها.

تجنب الإفراط في تناول المشروبات الغازية

يمكن أن تؤدي المشروبات الغازية إلى الانتفاخ وعسر الهضم، ولذا يستحسن التقليل من تناولها.

تناول الزبادي

يحتوي الزبادي على البكتيريا النافعة التي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي.

ممارسة الرياضة

تساعد الرياضة على تحسين حركة الطعام في الجهاز الهضمي ومنع الإمساك.

ويُنصح أيضا بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، والأطعمة الغنية بالبكتيريا النافعة، إذ تساعد الألياف على تحسين حركة الطعام في الجهاز الهضمي ومنع الإمساك، مع ضرورة تجنب الأطعمة المقلية والحارة، إذ يمكن أن تؤدي هذه الأطعمة إلى تهيج المعدة والأمعاء.