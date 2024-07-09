الكرملين: القوات الأوكرانية تضع أنظمة الدفاع الجوي وسط المدنيين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل عن «الكرملين»، بأن موسكو ستتابع قمة الناتو «بشكل وثيق للغاية» حيث حدد التحالف هدفه المتمثل في هزيمة روسيا.

كما أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن صاروخ «ناسماس» أطلق من كييف هو الذي ضرب مستشفى الأطفال في العاصمة، وأن القوات الأوكرانية تضع أنظمة الدفاع الجوي وسط المدنيين وتستخدمهم دروعا بشرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها أسقطت 3 مسيرات أوكرانية فوق أستراخان وبيلجورود، وأن الدفاعات الجوية الروسية صدت هجوما أوكرانيا على أهداف داخل البلاد خلال الساعات الماضية.