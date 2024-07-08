أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف مستشفى للأطفال في كييف.. وموسكو ترد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح اليوم، إن روسيا استهدفت العاصمة كييف ومدنا مختلفة بأكثر من 40 صاروخا روسيا وخلفت العديد من الضحايا، ومن بينهم الكثيرون تحت أنقاض مستشفى للأطفال والمباني السكنية، وفقا لما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية».

تصاعد أعمدة الدخان من عدة أحياء في العاصمة كييف

وأعلنت السلطات الأوكرانية اندلاع حرائق وتصاعد أعمدة الدخان من عدة أحياء في العاصمة كييف، نتيجة للهجمات الصاروخية الروسية.

وأوضحت أن الهجوم الأول على أكبر مستشفى طبي للأطفال في أوكرانيا بكييف، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة 33 آخرين، بالإضافة إلى هجمات أخرى في العاصمة وبعض المناطق أسفرت عن مقتل 31 شخصا وإصابة نحو 130 آخرين.

Okhmatdyt Children's Hospital in Kyiv. One of the most important CHILDREN’S hospitals not only in Ukraine, but also in Europe. Okhmatdyt has been saving and restoring the health of thousands of children.



Now that the hospital has been damaged by a Russian strike, there are… pic.twitter.com/TmRlUmSBri — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2024

اتهام زيلينسكي لروسيا علنا

نشر الرئيس الأوكراني، زيلينسكي مقطع فيديو عن مستشفى الأطفال على منصة «إكس»: «مستشفى أوخماتديت للأطفال في كييف. واحد من أهم مستشفيات الأطفال ليس فقط في أوكرانيا، لكن أيضا في أوروبا، ساهم في إنقاذ واستعادة صحة آلاف الأطفال».

وأضاف: «الآن بعد أن تضرر المستشفى بسبب الغارة الروسية، لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض، ولا يزال العدد الدقيق للضحايا غير معروف، في الوقت الحالي، يساعد الجميع في إزالة الأنقاض-الأطباء، ولا يمكن لروسيا أن تدعي جهلها بالمكان الذي تحلق فيه صواريخها، ويجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع جرائمها، ضد الناس، ضد الأطفال، ضد الإنسانية بشكل عام، ومن المهم جدا ألا يصمت العالم عن هذا الأمر الآن، وأن يرى الجميع ما هي روسيا وماذا تفعل».

تكذيب روسيا لأوكرانيا

ومن ناحية أخرى، نفت وزارة الدفاع الروسية المزاعم الأوكرانية بشأن ضربة صاروخية روسية على أهداف مدنية في كييف، مؤكدة أن ذلك غير صحيح، بحسب وكالة الأنباء الروسية تاس.

وأشارت في البيان إلى أن الصور ومقاطع الفيديو التي تم نشرها اليوم عن الدمار في المناطق المدنية تؤكد أن ذلك الدمار نتيجة لسقوط صاروخ للدفاع الجوي الأوكراني أطلق من نظام صاروخي تم نشره داخل حدود المدينة.