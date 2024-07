أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف مستشفى للأطفال في كييف.. وموسكو ترد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح اليوم، إن روسيا استهدفت العاصمة كييف ومدنا مختلفة بأكثر من 40 صاروخا روسيا وخلفت العديد من الضحايا، ومن بينهم الكثيرون تحت أنقاض مستشفى للأطفال والمباني السكنية، وفقا لما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلنت السلطات الأوكرانية اندلاع حرائق وتصاعد أعمدة الدخان من عدة أحياء في العاصمة كييف، نتيجة للهجمات الصاروخية الروسية.

وأوضحت أن الهجوم الأول على أكبر مستشفى طبي للأطفال في أوكرانيا بكييف، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة 33 آخرين، بالإضافة إلى هجمات أخرى في العاصمة وبعض المناطق أسفرت عن مقتل 31 شخصا وإصابة نحو 130 آخرين.

Okhmatdyt Children's Hospital in Kyiv. One of the most important CHILDREN’S hospitals not only in Ukraine, but also in Europe. Okhmatdyt has been saving and restoring the health of thousands of children.



Now that the hospital has been damaged by a Russian strike, there are… pic.twitter.com/TmRlUmSBri