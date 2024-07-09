مكتبة الإسكندرية تطلب متطوعين جدد لمدة 3 أشهر.. ما الشروط؟

أعلنت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة خدمات المعلومات، قبول مجموعة جديدة من شباب المتطوعين لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى شهر تدريب في الفترة من 4 أغسطس 2024 إلى 30 نوفمبر 2024.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل فرص التطوع في مكتبة الإسكندرية والمتاحة للمتفرغين والحاصلين على شهادة جامعية «جميع التخصصات»، وذلك بحسب الإعلان الرسمي من المكتبة.

الشروط المطلوبة في التطوع داخل مكتبة الإسكندرية

- أن يكون لديك الرغبة في التطوع لمحاكاة بيئة العمل والتعامل مع الجمهور.

- إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي.

مميزات التطوع في مكتبة الإسكندرية

وأكدت مكتبة الإسكندرية في بيانها اليوم، أن التدريب يتضمن محاضرات وورش عمل متنوعة في التنمية البشرية وتطوير الذات وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي وغيرها؛ ما يسهم في صقل إمكاناتك ومواهبك، ويُكسبك المهارات المطلوبة لسوق العمل، وذلك مع الإسهام في تحقيق رسالة المكتبة في خدمة البحث العلمي وتنمية المجتمع.

وأشارت إلى أنه يجب أن يكون التطوع بمكاتب الخدمات المرجعية بالمكتبة الرئيسية، أو مكتبة الفنون والوسائط المتعددة، وكذلك بمكتب الاستعلامات الخاص بخدمة الأرفف المغلقة أو مكتب العضوية والحجوزات.

رابط التقديم للتطوع في مكتبة الإسكندرية

وأوضحت أن من يرغب في الانضمام، عليه ملء الاستمارة من هنا، على أن يتم إرفاق السيرة الذاتية، وصورة شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي داخل الاستمارة، وسوف يتم إخطار من تم ترشحه لإجراء المقابلة الشخصية عن طريق البريد الإلكتروني.