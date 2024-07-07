ينطلق معرض الكتاب الدولي في مكتبة الإسكندرية 2024 في الفترة من 15 إلى 28 يوليو 2024، وهي النسخة التاسعة عشرة من معرضها الدولي للكتاب، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب.

معرض الكتاب الدولي في مكتبة الإسكندرية 2024

وأكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن معرض الكتاب الدولي في مكتبة الإسكندرية 2024 يحرص على انتقاء أفضل دور النشر المصرية والعربية، لعرض أحدث الإصدارات في المعرض، وسيشارك في المعرض هذا العام 75 دار نشر مصرية وعربية.

وترصد «الوطن» 6 معلومات عن معرض الكتاب الدولي في مكتبة الإسكندرية 2024:

1.تشارك ضمن فعاليات المعرض عدة دول من بينها الجزائر وموريتانيا والمغرب وفرنسا والمملكة العربية السعودية وأعلنت العديد من الدول عن أهمية المهرجان.

2. يفتتح المعرض يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساء.

3. يفتتح المعرض ففي أيام الجمعة من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 10 مساء.

4. أسعار الاشتراك في المعرض 1250 جنيها مصريًا للمصريين و110 دولارات لغير المصريين.

5. يحتوي كل جناح داخل المعرض على طاولة وكراسي ورفوق للكتب ومخارج كهربائية للأجهزة الإلكترونية واللابتوب.

6. المعرض استطاع أن يحقق نموًا اقتصاديًا وثقافيًا وتستعد هذه النسخة لاستكمال مسيرة النجاحات السابقة.