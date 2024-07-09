«القاهرة الإخبارية»: شهيد ومصابين في قصف إسرائيلي على مخيم البريج كتب: هانى حسن 12:56 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024 جانب من أحداث غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل بسقوط شهيد ومصابين في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة شهيد ومصابان في قصف مدفعي إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط غزة إعلام فلسطيني: غارة للاحتلال على مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة «القاهرة الإخبارية»: سقوط مصابين جراء هجمة لطائرات إسرائيلية على مخيم البريج مخيم البريج قصف الاحتلال الاحتلال القاهرة الإخبارية بقلم هانى حسن