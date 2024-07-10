حزب المصريين: بيان الحكومة له نظرة تكاملية ورؤية لبناء الإنسان

قال المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب المصريين، إن بيان الحكومة الجديدة أمام البرلمان والذي قدمه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مبشر ويدعو للتفاؤل بشأن المرحلة المقبلة، فضلا عن أنه يؤكد أن الحكومة الجديدة ملتزمة وجادة في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، ويكشف عن جدية التشكيل الجديد في التعامل مع التحديات التي تواجه البلاد خلال الفترة الحالية.

حزب المصريين يشيد ببيان الحكومة

وثمن «السيد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، تأكيد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام الحكومة في برنامجها الجديد المعد لمدة الثلاث سنوات المقبلة بتحقيق تطلعات المواطنين، وتنفيذ توصيات الحوار الوطني واستكمال البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.

بيان الحكومة ومنهج واضح

وأضاف مساعد رئيس حزب المصريين، أن بيان الحكومة أكد على الالتزام التام بتوجيهات الرئيس السيسي فيما يتعلق بسياسات بناء الإنسان المصري والتعامل معه كأولوية قصوى، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، علاوة على تطوير الثقافة والوعي الوطني للحفاظ علي السلام الاجتماعي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية، مؤكدا على أهمية خطة الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص القطاع الزراعي واستكمال مشروعات التوسع الزراعي واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل ذات إنتاجية وجودة أعلى تتماشى مع التغيرات المناخية.

وأكد على أنه من الملاحظ من بيان الحكومة الجديدة أنها تسير في منهج واضح وستستكمل ما تم مع الحكومة السابقة، علاوة على التأثير الكبير والواضح للحوار الوطني على الحكومة الجديدة من بيانها، موضحا أن الحقب الوزارية تدعو للتفاؤل.

ولفت إلى أن بيان الحكومة له نظرة تكاملية واختلفت لغته وأصبح هناك رؤية لبناء الإنسان والموارد، الأمر الذي يبشر بالخير، فضلا عن تحديد الحكومة لميعاد لتحقيق الخطط ومحاسبتها بعد هذه المدة.