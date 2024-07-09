عضو بـ«النواب»: الحكومة تولي اهتماما غير مسبوق بالصناعة والاستثمار

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن بيان الحكومة الذي عرضه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمام البرلمان أمس، يتسم بالشفافية والمصارحة، مضيفا خلال تصريحات صحفية «نأمل من الحكومة أن تكون واقعية في تنفيذ تلك الإجراءات والخطوات التي أعلنتها خلال برنامجها».

توفير السلع

وأكد أن رئيس الحكومة وعد خلال البيان بانخفاض الأسعار وتوفير السلع، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية وغيرها من الملفات، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة مشرف وقوي وفي حالة تنفيذه سنكون من الدول القوية المنافسة خاصة في مجالي الصناعة والاستثمار.

تنمية ونهضة حقيقية

وأفاد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحكومة وضعت نموذجا موسعا لكل القطاعات والملفات من أجل عمل تنمية ونهضة حقيقية، وعبر عن أمله في توسع الدولة في التأمين الصحي من أجل المواطن المصري، حتى يشعر المواطن بحياة أفضل، مضيفا «سيكون هناك توافق أكثر بين البرلمان والحكومة من أجل مصلحة المواطن».