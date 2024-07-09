«المصريين الأفارقة»: برنامج الحكومة به إرادة حقيقية لانطلاق نحو الاستدامة

وأشاد المهندس كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ببيان الحكومة أمام مجلس النواب، مشيرًا إلى أنّ البرنامج به إرادة حقيقية على تنفيذ ما جاء به من مستهدفات، والانطلاق نحو فكر الاستدامة عبر استخدام الآليات والأساليب التي تتسم بالمرونة، وفقًا للمتغيرات الإقليمية والعالمية.

زيادة مساهمة القطاع الصناعي

وطالب إسماعيل الحكومة بضروة زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي حتى تتمكن من تنفيذ برنامجها لتحقيق النمو المستهدف حيث إنّ مساهمة القطاع فى الناتج المحلي الإجمالي لا تتخطى 11%.

وأضاف عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بضرورة دعم القطاع الخاص، والذس سيُساهم في تنفيذ المشروعات التي تريد الحكومة زيادة حجمها وتطويرها وتنميتها للوصول إلى زيادة الناتج المحلي المستهدف.

برنامج الحكومة الجديدة

وأضاف أنّ برنامج الحكومة الجديدة ركزّ على جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أنّ هذه النقاط من أهم الخطوات نحو الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، ويحب أن تعلم الحكومة أهمية دعم رجال القطاع الخاص؛ فهم شركاء في التنمية والعمران، ويجب منحهم الفرصة الكاملة من خلال التشريعات التي تسهم في توفير بيئة استثمار جاذبة خالية من البيروقراطية والروتين، وتُسهم في تسهيل الإجراءات والخطوات الخاصة بتراخيص المشروعات، والتي تقف عائقًا أمام المستثمر وتكون سببًا في تفضيله أسواقا استثمارية أخرى أكثر مرونة.