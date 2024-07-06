في 10 نقاط.. كيف ساعدت مبادرة «ابدأ» القطاع الصناعي المصري؟

ظهرت مبادرة «ابدأ» إلى النور بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاقها في شهر أكتوبر عام 2022؛ حتى تكون قاعدة لتطوير وتوطين الصناعة المحلية، وإدخال الأساليب الحديثة في الإنتاج، وتوفير فرص عمل للشباب.

أهم إنجازات مبادرة «ابدأ»

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية في نقاط، أهم الإنجازات التي حققتها بادرة «ابدأ» على أرض الواقع، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المبادرة.

- نجحت المبادرة في تقليل نسب البطالة بين الشباب في مصر.

- ساهمت المبادرة في توطين الصناعات الحديثة وتطوير المصانع.

- ساعدت المبادرة العديد من المصانع المتعثرة، عبر استكمال مهام إنشائها.

- طورت المبادرة المنتج الصناعي، ما ساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

- عملت المبادرة على تنمية قدرات العنصر البشري في مصر.

- دعمت المبادرة أصحاب المصانع خاصةً المصانع المتعثرة منهم، بعد التسجيل بالموقع الرسمي للمبادرة (ebda.com.eg).

- فور التسجيل على اللينك يقوم أحد أعضاء المبادرة بالتواصل مع صاحب المصنع؛ لمتابعة الأمر والبدء في حل مشكلاته.

- أعطت المبادرة أولوية بالدعم من أجل توطين وتعميق الصناعة المحلية؛ لزيادة نسب المكون المحلى في المنتجات.

- المبادرة معنيه بالأساس في تقليل الفجوة الاستيرادية.

- نجحت المبادرة في نقل وتطوير الصناعات الحديثة والكبرى والصغيرة ومتناهية الصغر.