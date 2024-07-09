«القاهرة الإخبارية»: استمرار العدوان على غزة يفاقم مأساة القطاع الصحي (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «استمرار العدوان على غزة يفاقم مأساة القطاع الصحي».

وبحسب التقرير، تخطت المأساة الصحية في غزة كل الحدود وفاقت كل التوقعات مع تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع، فبعد خروج كل النقاط الطبية والعيادات الطارئة التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن الخدمة في محافظة غزة، حيث ازداد الوضع سوءا، لاسيما مع إخلاء مناطق وجود هذه النقاط والعيادات الطبية قصرا بزعم تحصن فصائل فلسطينية بها.

خروج المستشفيات من الخدمة

وذكر التقرير، أن عدد المستشفيات داخل غزة التي كانت تكفي حاجة المواطنين الصحية قبل السابع من أكتوبر، تقلص عددها في القطاع، بعدما دمر الاحتلال 21 منها تدميرا كليا بقصف مباشر، وتبقى 15 مستشفى فقط تعمل بالحد الأدنى المتاح.

وأشار التقرير إلى عمليات جراحية تجرى في ممرات المستشفيات، ودون تخدير، ومصابون على الأرض ينزفون، وأروقة تعج بالمرضى، فما تبقى من مؤسسات صحية فاقت قدرة تحملها بنسبة 300% من طاقتها، بعد استشهاد وإصابة المئات من كوادر القطاع الصحي.