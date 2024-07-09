كاتب صحفي: مصر تدعم التوصل إلى صيغة تفاوضية متكاملة حول اتفاق الهدنة في غزة

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة، إن القاهرة شهدت اليوم نشاطا مكثفا يتعلق باتفاق الهدنة الذي يتمناه الجميع، لإيقاف القتال أو آلة الحرب الإسرائيلية التي حصدت الكثير من الدمار والخراب في قطاع غزة.

أضاف «أبوشامة»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الموقف المصري داعم بكل قوة للشعب الفلسطيني وحقوقه، ولعدم تصفية القضية، ومحاولة إغاثة الشعب الفلسطيني عبر وسائل مختلفة منها الوصول إلى صيغة تفاوضية متكاملة حول اتفاق الهدنة الذي انطلق قبل شهرين تحت مسمى المبادرة الإسرائيلية التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع: «هذه المبادرة اختلقت الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو الكثير من الذرائع والأسباب لإيقافها أكثر من مرة لإفشال جولات من هذه المفاوضات في أكثر من مرة، ما أوصلنا إلى لحظة نعيشها هذه الأيام ربما تحمل بعض الأمل وجدية حقيقية من كل الأطراف بعد انفراجة في بعض الشروط التي كانت حماس تتمسك بها».