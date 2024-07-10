بن غفير يهدد نتنياهو.. الخلافات تضرب الحكومة الإسرائيلية وتهدد بتصدعها

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «بن جفير يهدد نتنياهو.. الخلافات تضرب الحكومة الإسرائيلية وتهدد بتصدعها».

وجاء في التقرير، أن الخلافات تتزايد حدتها في الداخل الإسرائيلي يوما بعد يوم، منذ بدء العدوان الغاشم على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، حتى وصلت إلى حد تهديد القادة الإسرائيليين بشكل مستمر بحل الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.

خلاف هذه المرة حدث بين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، بعدما طالب بإجراء تغييرات في المجلس الأمني المصغر، وهدد بشكل مباشر بتعطيل عمل المجلس إذا لم ينضم إليه.

وسائل إعلام إسرائيلية وصفت ذلك الخلاف بأنه محاولة من جانب «بن غفير» للبحث عن ذرائع لتفكيك الحكومة الإسرائيلية، والذهاب لانتخابات مبكرة، خاصة بعد عدم اجتماع رؤساء الائتلاف الحكومي منذ فترة بسبب الخلافات المتزايدة.

نتنياهو الذي يخشى على ائتلافه الحاكم من التفكك قرر الاجتماع مع «بن جفير» ولكنه اشترط عليه مقابل انضمامه للمجلس الأمني المصغر أن يؤيد قانون الحاخامات الذي يعارضه، ويعتبره محاولة من جانب حزب شاس الديني لتعيين أشخاص تابعين له في مناصب بالمدن والأحياء.