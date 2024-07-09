«إعلام عبري»: ابن نتنياهو يتسكع مع فتاة بأمريكا تاركا حرب إسرائيل الوجودية

انتقدت وسائل الإعلام العبرية ظهور يائير نتنياهو ابن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع إحدى الفتيات في كاليفورنيا ووجوده في الولايات المتحدة الأمريكية منذ قيام الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

قالت صحيفة «معاريف» العبرية: «بينما تخوض إسرائيل حرب وجودية يتسكع ابن نتنياهو مع فتاة في أمريكا».

والتقطت عدسات الكاميرات ابن نتنياهو وهو يتنزه في الولايات المتحدة منذ الحرب وهو ما أثار حنق الإسرائيليين الذين يرونه يعيش حياة مترفة على شواطئ ميامي الأمريكية، وفي الأماكن الفاخرة بينما يقتل عدد كبير منهم على جبهات الحرب في الشمال والجنوب وفقا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ابن نتنياهو في أمريكا

وكشف الصحفي الإسرائيلي، بن كاسبيت عن سلسلة من الصور لـ«ابن نتنياهو» وهو يتسكع مع فتاة في حديقة يوسمايت الوطنية في كاليفورنيا الأمريكية.

https://x.com/BenCaspit/status/1810543990296436818?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1810543990296436818%7Ctwgr%5Eeba4e33b6376163c9243878e8e1623ee6b6f85d7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.maariv.co.il%2Fnews%2Fisrael%2FArticle-1113654

كتب كاسبيت على حسابه في منصة «إكس»: ​​«إذا سألت نفسك أين هو العاطل ابن نتنياهو، فها هو هنا في حديقة يوسمايت مع فتاة واثنين من حراس الأمن، على حساب إسرائيل التي يترأسها والده».

التحقيق في جوازات سفر ابن نتنياهو

وكشفت صحيفة «معاريف» أن وحدة النخبة في الشرطة الإسرائيلية، بدأت التحقيق في مسألة منح جوازات سفر دبلوماسية لابن نتنياهو من قبل وزارة الخارجية على الرغم من أنه لا يشغل أي منصب دبلوماسي.

الجدير بالذكر أن المحامي رؤوفين بيليت قدم في شهر مارس الماضي التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بعد منشورات إعلامية تبين أن ابن نتنياهو حصل على جواز سفر دبلوماسي بتوجيه واضح من وزير الخارجية آنذاك إيلي كوهين. على الرغم من أن ابن نتنياهو لا يستوفي المعايير ولا يشغل منصبا دبلوماسيا.