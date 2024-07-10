خبير عسكري: نتنياهو لا يريد توريط نفسه بإيقاف الحرب خوفا من المسائلة

ثمن اللواء أيمن عبد المحسن الخبير العسكري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، الدور المصري في القضية الفلسطينية بصفة عامة والحرب على غزة بصفة خاصة منذ 7 اكتوبر.

وتابع عبد المحسن خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن جهود مصر ليست وليدة اليوم، بل منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، موضحا أن جهود مصر تستهدف مجموعة من الثوابت بشأن وقف إطلاق النار في غزة، ورفض عمليات القتل الممنهج للشعب الفلسطيني وتصفية قضيتهم والعمل على دخول المساعدات لهم.

ولفت إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي عرضت اتفاق مقبول لدى الجانبين بشأن وقف إطلاق النار وإجراء صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين لدى الجانبين، هذا بجانب انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أن تعنت إسرائيل عرقل مفاوضات السلام، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يريد توريط نفسه بشأن إيقاف الحرب، ومن ثم مسائلته عما حدث.